Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела ВСУ многоэтажного дома Мэр Белгорода: в результате обстрела обломками дома повреждено два автомобиля

Фото: newsbelgorod/vk.com

Мэр Белгорода Антон Иванов прибыл на место происшествия по улице Губкина дом 42 г, куда, по его словам, упал «неопознанный объект» после работы ПВО. Обломки многоэтажки, по предварительным данным, повредили два автомобиля.

В районе 12:40 на дом по адресу улица Губкина, дом 42г упал неопознанный объект после работы ПВО. Сейчас на месте видны разрушения, обломками повреждено два автомобиля, — сообщил Иванов.

Он добавил, что сведений о пострадавших нет.

На месте инцидента работают сотрудники МЧС, ГО ЧС и УК. Они проводят поквартирный обход. На месте ЧП будет развернут оперштаб. Жителей дома намерены временно расселить в гостиницу.

Около 12:40 жители Белгорода сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ часть ракеты попала в жилой дом на улице Губкина. Иванов подтвердил сообщения о повреждении дома и заявил, что выехал на место происшествия. Также он добавил, что над городом сработала система ПВО.

В Сети ранее были опубликованы кадры с места ЧП.