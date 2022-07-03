Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела ВСУ Мэр Белгорода Антон Иванов озвучил последние данные о разрушениях после обстрела ВСУ

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде

В результате последней атаки ВСУ на Белгород повреждены 26 многоквартирных домов, а также 26 частных, написал в своем Telegram-канале мэр города Антон Иванов. Он отметил, что в Белгороде открылся информационный центр, где можно будет узнать все последние данные. Горожане продолжают сообщать о повреждениях их имущества, цифры пока все время меняются.

На 16:00 есть информация о 26 многоквартирных домах на улицах Попова, Н. Чумичова, Маяковского, Садовая и Мичурина. Всего 353 квартиры — в основном речь о повреждениях окон. Также пострадало 46 домов в частном секторе на улицах Маяковского, Павлова, Попова, Чумичова и в Садовом проезде — это в основном повреждения кровли, ограждения, стен, — написал мэр города.

Он отметил, что за каждым многоквартирным домом сейчас закрепили ответственных, людям раздали листовки с их телефонами. В ближайшее время начнутся ремонтные работы. Пока окна собираются затянуть пленкой, это произойдет до конца текущего дня. Проводится уборка территории, волонтеры помогают пострадавшим выносить мусор из квартир и домов.

Обстрел Белгородской области привел к четырем жертвам. Погиб один гражданин России и трое украинцев. Также еще четыре человека пострадали, среди них ребенок.