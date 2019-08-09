https://static.news.ru/photo/feb58004-bc7e-11e9-98cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава города Балаково Саратовской области Роман Ирисов принял решение обратиться в прокуратуру после жалобы местной жительницы Анастасии Ламзовой, которая с мая не может получить льготное лекарство для больного ребёнка.

Речь идёт о противосудорожном препарате «Этосуксимид» («Суксилеп»), который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

По словам женщины, областной Минздрав отказался помочь ей в получении лекарства, сославшись на то, что оно не было предоставлено поставщиками.

Считаю эту ситуацию вопиющей халатностью. Самое страшное для человека в такой ситуации — остаться наедине со своими проблемами, — написал Ирисов на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее News.ru писал о том, что за первую половину 2019 года почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств. Если в первой половине 2018 года было 31,8 тысячи сорванных тендеров, то в этом году их число выросло до 60,8 тысячи.