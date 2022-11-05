Мэр Алапаевска сообщил о ранении сына в ходе спецоперации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр города Алапаевска в Свердловской области Сайгид Билалов сообщил в социальной сети «ВКонтакте», что его сын Руслан получил ранение в ходе спецоперации на Украине. Он добавил, что сейчас молодой человек находится на лечении в столичном госпитале имени Н. Бурденко.

28 октября во время выполнения боевых задач при участии СВО Руслан попал под обстрел боевых беспилотников. Потерял сознание, получил ранение головы в затылочной области, — написал мэр.

Он добавил, что навестил сына в госпитале после того, как тот был прооперирован. Врачи оценивают состояние сына градоначальника как удовлетворительное.

В марте Билалов заявил, что он и его сыновья готовы участвовать в спецоперации на Украине в качестве добровольцев. Об этом он сообщил в местный военкомат. Чиновник пояснил, что «настало то время, когда каждый из нас должен не словом, а делом проявить свой гражданский и патриотический долг».