Меняйло раскритиковал работу Минздрава Хакасии по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b74d295c-2964-11eb-a7f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Хакасии не справляется с задачами, которые возникли в период пандемии коронавируса, заявил полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.

По его словам, всё, что сделали за последние дни федеральный центр и главврачи, является организаторской работой, которой должны были заняться руководители органов исполнительной власти, то есть Министерства здравоохранения.

При этом он сообщил, что на заседании оперштаба по борьбе с пандемией, прошедшем утром 18 ноября, стало понятно, что «система заработала». В частности, были налажены сбор, обработка и анализ данных.

Осталось только организовать работу должностных лиц. Систему мы наладили. Осталось её поддержать и совершенствовать. Сегодня обстановка по коронавирусу в Республике Хакасия стабилизировалась, — сказал полпред.

Меняйло выразил благодарность всем медработникам Хакасии, отметив, что благодаря им республика «не захлёбывалась коронавирусом». Также он оценил помощь федеральных властей.

Мы в ускоренном темпе начинаем получать то, что в сроки не было законтрактовано, с колёс, в очень сжатые сроки. Организована дальнейшая работа по наращиванию тестирования в лабораториях, — добавил он.

По его словам, нынешняя система при правильном использовании позволит сопровождать пациентов в онлайн-режиме, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 16 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Хакасии наблюдалась напряжённая ситуация с COVID-19, её удалось стабилизировать к концу недели.