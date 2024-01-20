«Меня зашили»: главный тренер клуба КХЛ стал жертвой нападения «троицы» Трое человек напали на главного тренера клуба КХЛ «Нефтехимик» в Нижнекамске

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер ХК «Нефтехимик» Олег Леонтьев (в центре)

Трое человек напали на главного тренера клуба КХЛ «Нефтехимик» Олега Леонтьева, сообщает ТАСС. Он рассказал, что госпитализация ему не понадобилась. По словам Леонтьева, после происшествия он пошел на арену, где его «зашили». Нападавшие при этом убежали, когда узнали, кого выбрали своей жертвой.

Ничего страшного, пару швов наложили, и все нормально, это было до тренировки. Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня. <...> Я записал их на видео. Пошел на арену, меня «зашили», все нормально, меня не госпитализировали, меня трудно уложить, — рассказал тренер.

По факту произошедшего уже проводится разбирательство. Известно, что Леонтьев тренирует хоккеистов из «Нефтехимика» уже порядка трех лет. Следующий матч пройдет 21 января с командой из Владивостока.

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