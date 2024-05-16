«Меня просто убивали»: в Уфе женщину избили за появление в чужом подъезде В Уфе мужчина избил соседку за вход в его подъезд

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В Уфе местный продавец Ирина пострадала от рук соседа, который возмутился ее появлению в своем подъезде, сообщает Telegram-канал SHOT. У Ирины диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и рваные раны губ. Вместе с тем у нее сломаны несколько зубов.

Женщина вышла вечером на прогулку. Незадолго до этого ее супруг отправился кормить дворовых кошек. Ирина думала, что муж кормит четырехлапых в соседнем подъезде и решила заглянуть туда. Женщина выкрикнула имя супруга и тут же на нее напал разъяренный мужчина.

Меня сразу начали бить. <...> Я так кричала. Ни один сосед не вышел. Никто вообще мне даже руку помощи не подал. Они даже милицию не вызвали. Меня там убивали. Просто убивали, — рассказала женщина.

Ирина написала заявление на соседа в полицию. Пока его не задержали.

Ранее житель города Меленки Владимирской области приговорен к условному сроку за то, что похитил и избил незнакомого ему мужчину. Подсудимый предположил, что пострадавший — любовник супруги его друга. Решив защитить честь друга, он запер пострадавшего дома и угрожал тому пистолетом и ножом.