Менеджер псевдомедцентра получила три года условно за мошенничество

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Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор 33-летнеё местной жительнице, работавшей в псевдомедцентре, который занимался «лечением» граждан от несуществующих заболеваний. Женщина осуждена на три года лишения свободы условно.

Согласно материалам уголовного дела группа мошенников действовала в Хабаровске с октября 2016 по декабрь 2018 годов. Под видом медицинской деятельности злоумышленники похитили у местных жителей свыше 4 млн рублей.

В организованным ими медцентре осуждённая в течение примерно полугода работала менеджером в отделе продаж. За это время она участвовала в совершении 37 преступлений.

Женщина вела первичный приём граждан и делала «диагностику» состояния здоровья, используя бытовой прибор «Мультискан». Выявив у граждан несуществующие «заболевания», она убеждала в необходимости их немедленного лечения. Поддаваясь на её уговоры, клиенты заключали договоры на оказание медуслуг, в том числе в кредит, сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

Приговор в законную силу пока не вступил. Гражданские иски потерпевших удовлетворены судом полностью.

Ранее NEWs.ru писал, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении у пенсионерки 720 тысяч рублей. По данным полиции, он на эту сумму продал пожилой женщине биологически активную добавку под видом лекарства. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность подозреваемого к ещё трём аналогичным преступлениям. Общая сумма материального ущерба от его действий составила более 1 млн рублей.