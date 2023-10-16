Менеджер по туризму «развел» актера из «Интернов» на 167 тысяч рублей Baza: мошенница под видом туроператора выманила у актера Хана 167 тысяч рублей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Роман Хан

Telegram-канал Baza сообщает, что комик и актер Роман Хан стал жертвой мошенницы, которая представилась менеджером по туризму. По данным канала, артист отдал аферистке 167 тысяч рублей. Полиция уже занимается поисками злоумышленницы и ее возможных сообщников.

Как пишет Baza, в начале октября Хан решил отправиться в отпуск. Мужчина нашел группу по продаже туристических путевок в соцсети «ВКонтакте» и связался с менеджером Анастасией. Они подобрали приемлемый вариант, после чего комик выслал аванс. В ответ Анастасия прислала Хану фотографии документов по сделке. Это убедило артиста, и он отправил остальную сумму. Однако сразу после этого туристический менеджер перестала выходить на связь. Роман понял, что попался на уловку мошенников и обратился в правоохранительные органы.

Хан знаком российскому зрителю по ролям в популярных сериалах: «Интерны», «Бедные люди», «Революция», «Бедный олигарх», «Остров» и других. Также артист пишет сценарии и занимается организацией массовых мероприятий.

Ранее жертвой аферистов стала народная артистка России, профессор кафедры сольного пения Петербургской консерватории Надежда Дроздова. Злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, уговорили 80-летнюю женщину отдать им все сбережения. В итоге пенсионерка лишилась 4,8 млн рублей. Полиция занимается поиском мошенников.