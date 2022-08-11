Мемориал погибшему на Украине военному откроют в Новосибирске Мэр Новосибирска Локоть заявил от открытии мемориала погибшему на Украине военному

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Орден Мужества

В Новосибирске 6 сентября состоится открытие мемориальной доски погибшему в ходе спецоперации 21-летнему военному Камилю Хабибназарову. В нем примет участие мэр города Анатолий Локоть. Мемориал будет установлен в школе № 23, пишет «Сиб.фм».

С мамой военного уже определено время и место установки мемориальной доски. Она появится в школе, где учился Камиль Хабибназаров. 6 сентября я планирую участвовать в этом мероприятии, — заявил градоначальник.

Установка памятника молодому погибшему военному связана со скандалом. Ранее чиновники отказали матери Хабибназарова в открытии мемориала в школе, так как с момента его смерти не прошло 5 лет. После инцидента мэр Локоть извинился за слова работников администрации и взял дело в свои руки.

В мэрию Новосибирска ранее поступили предложения от жителей с просьбой назвать улицы и скверы города именами участников специальной военной операции. Градоначальник Анатолий Локоть выступил с предложением переименовать сквер «Воинский» в Октябрьском районе, назвав его в честь героев Донбасса. Он объяснил свой выбор тем, что сквер является перспективной территорией, которая находится в процессе реновации, а до 2023 года в нем проведут работы по озеленению и благоустройству.