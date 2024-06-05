Мемный кот из Уфы обрел семью Застрявшего в стене кота забрала хозяйка квартиры в Уфе

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Кота, застрявшего в стене квартиры в Уфе, забрала домой ее хозяйка, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушка по имени Регина рассказала, что после освобождения кот убежал, но его нашли у помойки. Новый питомец уже стал героем мемов в интернете, пользователей насмешил его беспомощный взгляд из вентиляции.

Коту обработали раны в ветеринарной клинике, дали кличку Мэр, и теперь он живет вместе с еще одним котом — Депутатом. По словам Регины, новый питомец добрый.

Кота не просто вытаскивали, его учили, чтобы в будущем, если в такую ситуацию попадет, сам смог выбраться. Дальше вот он сам вылезал, выпрыгнул и просто сбежал. <...> Рыжий такой хороший, пришел к нам, — рассказала девушка.

О том, что в Уфе рыжий кот застрял в вентиляционной трубе и провел в ней всю ночь, стало известно накануне. Вероятно, питомец решил прогуляться по вентиляции в квартире, но не смог из нее выбраться, очевидцам пришлось вызвать спасателей.

Вообще кошки любят залезать в тесные и неудобные места и потом часто не могут самостоятельно выбраться, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, это связано с инстинктами животных, их врожденной любознательностью, а также переоценкой собственных возможностей.