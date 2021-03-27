Мельниченко поручили сосредоточиться на борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f520b9a4-8ef6-11eb-b21f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временно исполняющему обязанности главы Пензенской области Олегу Мельниченко следует в первую очередь уделить внимание борьбе с COVID-19, поскольку регион входит в число лидеров по уровню заболеваемости в Приволжском федеральном округе. Об этом заявил полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Нужно сосредоточиться на решении ключевых задач, обозначенных главой государства. В первую очередь, это касается противодействия распространению коронавирусной инфекции и поддержки людей в период пандемии, — цитирует его РИА Новости.

Комаров также отметил, что Мельниченко необходимо повышать динамику реализации национальных проектов, обозначенных президентом. По его словам, для этого есть все возможности, поскольку у области хороший потенциал и она является лидером в регионе по многим показателям.

Мельниченко был назначен врио Пензенской области после того, как с должности губернатора был снят Иван Белозерцев в связи с утратой доверия. Он является фигурантом уголовного дела о многомиллионных взятках.

Как писал NEWS.ru, новый глава региона пообещал следить за процессом госзакупок и увольнять чиновников в случае обнаружения «коррупционных проявлений». Он также призвал госслужащих к неукоснительному соблюдению этических норм.