Мелитополь получил российский газ Врио губернатора Запорожской области Балицкий: в Мелитополе соцобъекты стали получать газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мелитополе возобновилась подача газа на социальные объекты. 31 октября газ стал поступать в школы, больницы, многоквартирные дома и в частный сектор, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он добавил, что далее энергоресурс будет подан в Токмак и Энергодар. Отопительный сезон в Запорожской области проходит в соответствии с планами, подчеркнул врио региона.

В Запорожской области продолжается поэтапное подключение населенных пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного сектора Мелитополя, — сообщил Балицкий в своем Telegram-аккаунте.

Он также выразил благодарность министерству энергетики РФ и специалистам, которые в короткие сроки, в сложных условиях обеспечивают жителей области газом и теплом.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что регион подключили к единой газотранспортной системе России. Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск. По его словам, газоснабжение также восстановили в 35 жилых домах.