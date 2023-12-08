Меликов призвал наказать всех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Каждый участник беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших вечером 29 октября, должен быть наказан, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, которые приводит РИА Новости, это необходимо для того, чтобы «остудить горячие головы» в будущем и не допустить повторения этих событий. Глава региона отметил, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Меликов рассказал, что к настоящему моменту уже вынесено большое количество судебных решений. Большая часть участников беспорядков в аэропорту была привлечена к административной ответственности, сейчас принимаются решения по уголовным делам. Как утверждает глава Дагестана, основные обвинения уголовного характера — это организация массовых беспорядков и нарушение правил авиационной безопасности.

Я сторонник того, я говорил это тогда и говорю сейчас, — каждый должен понести ответственность по мере совершенных им деяний. <...> Надеюсь, что решения [суда] будут объективными и справедливыми. И решения эти будут основанием для стабилизации в будущем, для «остужения» тех горячих голов, которые пока не осознают степени ответственности, когда планируют те или иные действия, — заявил Меликов.

Сотрудники Следственного комитета Росси ранее оценили ущерб, нанесенный в результате беспорядков в Дагестане. По данным пресс-службы ведомства, он оценивается в сотни миллионов рублей. Отмечается, что в рамках расследования беспорядков сотрудники проанализировали камеры видеонаблюдения, показания свидетелей, очевидцев, а также потерпевших, среди которых есть полицейские.