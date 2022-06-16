Мейн-куны две недели питались телом умершей хозяйки в Батайске

Фото: Shutterstock

Кошка породы мейн-кун

Более 20 мейн-кунов две недели питались телом умершей хозяйки в Батайске, которая разводила их непрофессионально, сообщает «360». У женщины не было родственников, поэтому о смерти долго не могли узнать. Котов спасли соседка и волонтёры. Семь мейн-кунов отвезли в клинику, один погиб, ещё троих отдали в приют Алёны Кравцовой.

Это всё произошло не вчера и не неделю назад. Это всё случилось ещё три месяца назад. Нам ещё тогда позвонили и рассказали об этой истории. Просто позвонила подписчица, и мы тогда её слова не восприняли всерьез. Она сказала, что умерла хозяйка, остались кошки, но она при этом не назвала ни породу, ни количество — ничего, — объяснила хозяйка приюта.

Сколько именно было животных, Кравцова не знает. Она рассказала, что соседка погибшей поместила мейн-кунов в хлеву, большую часть животных она продала за одну-две тысячи рублей.

И когда они начали умирать, в плохом состоянии, на плохом корме, я обратилась к волонтёрам с просьбой их пристроить, — сообщила Кравцова.

В марте сообщалось, что жительницу городка Тогучина под Новосибирском загрыз её американский бульдог. Его усыпили, остальных трёх собак отдали новым хозяевам. Двух передали разбирающимся в породе заводчикам, одну — в Чувашию. Мать погибшей рассказала, что пёс по кличке Босс после произошедшего начал кидаться на людей, а поведение остальных бульдогов не изменилось.