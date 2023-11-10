Мефедроновую «матрешку» на 100 млн рублей нашли в нижегородском лесу Силовики нашли склад мефедрона на 100 млн рублей в лесу Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рязанские оперативники по наводке местного наркоторговца смогли найти на территории Починковских лесов в Нижегородской области самый крупный за историю этого региона схрон мефедрона, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Три мешка с наркотиками находились под стволами срубленных и сваленных на земле стволов берез.

Каждый мешок был перемотан скотчем. Внутри него, подобно матрешке, лежали мешки поменьше, а уже внутри них хранились маленькие свертки с мефедроном в водонепроницаемых пакетах. Как уточняет Ni Mash, наркотик с этой точки должен был распространяться по всему Приволжскому федеральному округу. Владельца схрона устанавливают.

Ранее полицейские нашли в лесу под Тюменью тайник с 16 кг мефедрона. Его владельцем оказался сотрудник банка из Перми. Схрон состоял из пяти отдельных расположенных поблизости друг от друга тайников. Наркотик хранился расфасованным в 32 свертка по полкилограмма каждый и был подготовлен к сбыту. В Тюменскую область 32-летний наркоторговец приехал специально с целью продажи наркотика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.