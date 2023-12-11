Медвежонок прогулялся по поселку в Иркутской области и попал на видео Полиция Иркутской области усилила патрули в Невоне из-за дикого медвежонка

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Сотрудники полиции Иркутской области усилили патрули в поселке Невон из-за молодого медведя, вышедшего из леса, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По данным ведомства, медвежонок разгуливает по улицам поселка и «ворует» у собак замерзший корм.

Вызов в дежурную часть отдела полиции «Усть-Илимский» поступил от обеспокоенных местных жителей. Прибывшие в поселок полицейские обнаружили медведя и пришли к выводу, что он не представляет опасности для окружающих.

В целях обеспечения безопасности населения и недопущения инцидента, который может произойти с медвежонком, сотрудниками полиции организовано патрулирование улиц в дневное и ночное время, — говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация ранее произошла в городе Кедрово Томской области. Родители побоялись отпускать детей в школу из-за дикого медведя, вышедшего из леса и прогулявшегося по улицам в ночное время суток. Местное отделение полиции установило патрули у школы, чтобы обезопасить учащихся.