Медведица с медвежатами отправились на поиски еды и попали на видео Mash Batash: семейство медведей заметили в Зианчуринском районе Башкирии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Зианчуринском районе Башкирии заметили семью из трех медведей, передает Telegram-канал Mash Batash. По данным канала, животные отправились на поиски еды после зимней спячки.

На опубликованных каналом кадрах видно, как мать-медведица выстраивает маршрут и устремляется по нему, а двое ее детенышей пытаются за ней угнаться.

Ранее жители ЖК «Измайловский лес» в подмосковной Балашихе пожаловались на кабана, зашедшего на территорию комплекса. Очевидцы опубликовали кадры, на которых животное опрокидывает уличную урну, видимо, в поисках еды. Потом к нему подбегает мужчина с лопатой, и кабан бросается в бега. Как утверждали СМИ, животное решили поймать, чтобы вернуть в естественную среду обитания.

До этого на спортивном курорте Heavenly Mountain в Калифорнии ранее засняли на видео медведя, который выбежал перед группой туристов, катающихся на лыжах. Животное «подрезало» мужчину, который снимал свой отдых на камеру.

Пользователь под ником Tao7570 выложил запись в аккаунте в TikTok. Юзер уточнил, что на другой стороне тропы медведь воссоединился со своей матерью. Калифорния, и особенно окрестности озера Тахо, являются домом для большой популяции черных медведей. Этих медведей часто путают с гризли или «бурыми медведями».