Медведи Валя и Леха вышли из спячки в Новосибирском зоопарке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

После зимней спячки проснулись обитатели Новосибирского зоопарка — бурые медведи Валя и Леха. Животные вышли к посетителям и начали обследовать заснеженные сугробы в поисках еды, сообщает «Сиб.фм».

По информации издания, кроме бурых медведей ото сна пробудилась белая медведица Герда, которая вывела своих детенышей на первую прогулку. Сотрудники зоопарка публикуют в социальных сетях видео с животными, которые уже почувствовали приход весны и начали чаще выходить к посетителям.

Бурые медведи содержатся в Новосибирском зоопарке имени А.Р. Шило практически со дня основания. Валя и Леха проживают на территории зоопарка с 1995 года и постоянно приносят потомство. Там также содержится еще одна пара бурых медведей, Алтай и Тоя.

Заведующий сектором дежурных зоологов Московского зоопарка Иван Пажетнов ранее рассказал о восстановлении белого медведя Диксона после тяжелого ранения. По его словам, после сна происходит утреннее кормление, после чего Диксон выходит на прогулку с 9:00 до 11:00. В 12:00 начинается ежедневный курс реабилитации. Всего животное тренируется три раза в день, чтобы восстановить задние конечности и координацию движений.