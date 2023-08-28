Медведи провели спарринг в Сихотэ-Алинском заповеднике и попали на видео

Фото: Thomas Sbampato/imagebroker.com/Global look Press

Двое медведей померились силами и отточили навыки борьбы в Сихотэ-Алинском заповеднике, опубликовавшего видео спарринга в Telegram-канале. Увлеченных косолапых удалось запечатлеть за игрой, в ходе которой они на протяжении трех минут боролись, кусались и пытались завалить друг друга.

На видно видно, как мишки борются друг с другом, не привлекая внимания взрослых особей. Такие игры учат их спокойнее реагировать на стрессовые ситуации и способствуют формированию социальных связей в группе, рассказали в заповеднике.

Игровое поведение имеет большое практическое значение в жизни косолапых, для которых это не только развлечение и способ скоротать время, отметили в заповеднике. Там объяснили, что молодые медведи во время игр оттачивают навыки выживания в дикой природе и отрабатывают движения, необходимые для охоты, драки или размножения.

Ранее житель Хабаровского края увидел на трассе медведя и рискнул выйти из автомобиля, чтобы покормить косолапого. Очевидец запечатлел встречу человека и зверя на видео. На кадрах видно, как мужчина положил на землю еду, и медведь, осторожно подобравшись к гостинцу, быстро подхватил угощение и скрылся.