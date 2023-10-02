Медведи помешали провести гонки по бездорожью в Татарстане Гонки «Распутье» в Татарстане отменили из-за большого числа медведей в лесу

Большое количество медведей стало причиной отмены Кубка Татарстана по трофи-рейдам (гонкам по бездорожью) «Распутье» в Рыбно-Слободском районе республики, сообщил председатель Клуба внедорожного движения Павел Лылов в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». По его словам, во время прокладки трассы было обнаружено много следов косолапых и их лежанок. Соревнование должно было пройти с 6 по 8 октября.

Мы такого не видели никогда ни в марийских лесах, ни где-либо. Когда мы начали узнавать, то выяснилось, что именно в этом лесу медведей очень много: от больших до самых маленьких. И та трасса, которая проходит по лесу, как раз пролегает по их берлогам, — сказал Лылов.

Он добавил, что организаторы хотели поменять трассу для проведения гонок, однако новый вариант не соответствовал требованиям состязаний.

Ранее медведь запугал жителей закрытого военного городка Снежинск в Челябинской области. КПП города не впускала охотников для отлова животного. Отдел гражданской обороны и ЧС попросил жителей не гулять в лесу и прилегающих к нему территориях.

До этого жители Уфы сняли на камеру смартфона медвежонка, гуляющего вдоль домов в частном секторе. Девочка за кадром называет хищника милым, но при этом отмечает, что он может укусить. Женщина соглашается с ребенком и заявляет, что их прогулка отменяется. После появления в людном месте медведь ушел обратно в лес.