Медведей-каннибалов заметили в российском регионе Медведей-каннибалов увидели у заповедника «Шульган-Таша» в Башкирии

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На территории Бурзянского лесничества в Башкирии были обнаружены останки молодого медведя, который был съеден другим медведем, сообщается на сайте заповедника «Шульган-Таш». Госинспектор Анис Дильмухаметов снял видео с этой находкой и поделился этой информацией.

Дильмухаметов объяснил, что случаи каннибализма среди медведей иногда происходят из-за голода после зимней спячки, особенно среди самцов. В прошлом году инспектор уже был свидетелем подобной ситуации среди медведей.

Ранее сообщалось, что на Камчатке медведь гулял вдоль дороги и вышел к людям. Инцидент произошел возле поселка Малки. Очевидцы предположили, что животное кормят, поэтому оно выходит в людные места. На записи, сделанной из проезжавшего мимо автомобиля, можно увидеть, что медведь ходит по заснеженной обочине дороги.

Также ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сказал, что шоколад, изюм, орехи, сосиски и чеснок являются вредной пищей для панды Катюши. По словам специалиста, ее состояние также может ухудшиться из-за острой, копченой, соленой и перченой еды.