Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением создал территорию опережающего развития (ТОР) в городе Тулуне в Иркутской области.
Об этом председатель правительства рассказал на совещании с вице-премьерами,
Вице-премьер Виталий Мутко анонсировал инвестиции в новообразованную ТОР в размере 1,3 млрд рублей. Также заместитель главы правительства заявил, что в Тулуне в рамках этой инициативы появится 550 новых рабочих мест. Среди прочего, в ТОР построят завод стеклокомпозитов и модернизируют кондитерский цех.
По словам Мутко, принятые правительством меры позволят поднять экономику региона, серьёзно пострадавшего от паводков и наводнений.
Как ранее информировал NEWS.ru, Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019–2020 годах на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.
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