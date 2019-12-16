https://static.news.ru/photo/f982457e-2013-11ea-9c4b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением создал территорию опережающего развития (ТОР) в городе Тулуне в Иркутской области.

Об этом председатель правительства рассказал на совещании с вице-премьерами, следует из стенограммы, размещённой на сайте кабмина. Медведев отметил, что подписал постановление о создании ТОР, потому что Тулуну «нужны собственные механизмы для саморазвития».

Вице-премьер Виталий Мутко анонсировал инвестиции в новообразованную ТОР в размере 1,3 млрд рублей. Также заместитель главы правительства заявил, что в Тулуне в рамках этой инициативы появится 550 новых рабочих мест. Среди прочего, в ТОР построят завод стеклокомпозитов и модернизируют кондитерский цех.

По словам Мутко, принятые правительством меры позволят поднять экономику региона, серьёзно пострадавшего от паводков и наводнений.

Как ранее информировал NEWS.ru, Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019–2020 годах на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.