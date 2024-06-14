Медведь устроил переполох в маленьком российском городе и попал на видео Медведь распугал жителей сахалинского города Оха и попал на видео

Медведь пробежал по улицам города Оха на Сахалине и устроил переполох среди местных жителей. В панике люди начали разбегаться и прятаться от косолапого в зданиях. Лесничим и представителям полиции пришлось застрелить животное, пишет издание «Эхо Сахалина».

Известно, что медведь пробежал мимо школы №5 и районного Дворца культуры, а после скрылся в городском парке. На место прибыли экстренные службы и через громкоговорители попросили посетителей покинуть территорию. Медведя нашли и умертвили. Ему было около трех лет.

Недавно стало известно, что на Камчатке заметили вертолет с болтающейся тушей медведя на тросе. Сообщается, что животное могли убить либо браконьеры, либо «ВИП-персоны», однако с их поисками не торопятся. При этом в те дни разрешения на отстрел в заказнике «Река Удочка» не было.

В Вермонте два молодых черных медведя пробрались на участок к семейной паре. Один из косолапых залез в большой гамак и покачался, пока другой пристально наблюдал за этим. Хозяин сам выпроводил косолапых с участка. В Вермонте находится значительная популяция черных медведей, в последние годы количество встреч с ними увеличилось, и местные жители их не боятся.