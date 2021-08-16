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Медведь убил корову в селе под Новосибирском

11:15, 16 августа 2021
Медведь убил корову в селе под Новосибирском Фото: pexels.com
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В Новосибирской области медведь убил корову в 100 метрах от села Королёвка. Дикое животное было решено выследить и отстрелить, сообщает Сиб.фм.

Инцидент произошёл в ночь на 13 августа в Колыванском районе. Утром местные жители на месте, где паслась корова, нашли её растерзанную тушу. В Минприроды считают, что медведь может снова вернуться в село.

Приказ об отстреле хищника уже подписал министр природных ресурсов Новосибирской области Андрей Даниленко. Согласно документу стрелять в медведя можно только в границах местных охотничьих угодий.

Ранее сообщалось, что медведь напал на группу туристов в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, один человек погиб. Администрация парка обратилась к краевым властям с предложением на время закрыть «Ергаки» для туристов.

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