Медведь убил корову в селе под Новосибирском

В Новосибирской области медведь убил корову в 100 метрах от села Королёвка. Дикое животное было решено выследить и отстрелить, сообщает Сиб.фм.
Инцидент
Приказ об отстреле хищника уже подписал министр природных ресурсов Новосибирской области Андрей Даниленко. Согласно документу стрелять в медведя можно только в границах местных охотничьих угодий.
Ранее сообщалось, что медведь напал на группу туристов в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, один человек погиб. Администрация парка обратилась к краевым властям с предложением на время закрыть «Ергаки» для туристов.