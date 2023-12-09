Медведь решил составить компанию бегуну в Южно-Курильске и попал на видео В Сети опубликовали кадры, как медведь преследует спортсмена в Южно-Курильске

Фото: Gavriel Jecan / VWPics/Global Look Press

Жителя Южно-Курильска во время утренней пробежки преследовал медвежонок, сообщил Telegram-канал Readovka. Он также опубликовал кадры, на которых можно увидеть, как зверь бежит вдоль побережья, пока бегун стремительно удаляется от него.

Сейчас догонит, наверное, и сожрет его, — прокомментировал за кадром очевидец.

Однако свидетель ошибся, мужчине удалось оторваться от преследователя. Сам медвежонок вскоре свернул и стал бродить по берегу. На место выехали полиция и местные гиды. Они выяснили, что зверь испугался звуков стройки. Именно поэтому он показался на берегу, а не для того, чтобы напасть на человека.

Ранее медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков в Республике Коми. Инцидент произошел в 60 км от поселка Троицко-Печорское. Зверь вышел к четырем вахтовикам, когда они валили лес. Двое рабочих успели сбежать. На других зверь накинулся, начав их рвать, пока его не спугнули. По данным Telegram-канал «112», одному 38-летнему рабочему косолапый снял скальп, сломал кости носа и укусил за бедро. У его 34-летнего коллеги врачи диагностировали скальпированную рану головы и перелом правого предплечья. Пострадавших госпитализировали.