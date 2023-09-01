Медведь насмерть растерзал сторожа в Приморье В Дальнегорске медведь насмерть растерзал сторожа

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

В Дальнегорском городском округе в Приморье медведь насмерть растерзал сторожа, сообщил в беседе с РИА Новости представитель краевого Минлесхоза. До этого местные СМИ сообщали о пропаже человека. В Дальнегорской администрации предполагали, что на мужчину могли напасть медведь или тигрица. После обнаружения нападавшего животного его застрелили.

Медведь напал на сторожа под Дальнегорском, человек погиб. Зверя нашли и отстрелили. Опасности нет, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что жительница Магадана погибла после нападения медведя. После нахождения тела девушки медведь был убит. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Камчатском крае медведь загнал местного жителя на крышу автомобиля после того, как тот пытался его покормить на трассе. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как мужчина идет в сторону животного с протянутой рукой. Вначале зверь пытается отбежать, но затем уверенно направляется к мужчине.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье медведица выгнала из дома свою хозяйку, которая впоследствии решила застрелить зверя. Предположительно, жительница Одинцовского округа плохо закрыла дверь клетки или вовсе забыла ее запереть, что позволило медведице выбраться наружу.