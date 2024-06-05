Медведь распугал красноярских спортсменов В Красноярске из-за медведя перекрыли территорию «Академии биатлона»

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В Красноярске из-за медведя закрыли доступ граждан на территорию спорткомплекса «Академия биатлона», сообщило издание «Проспект Мира». Спортсмены заметили животное в районе Биатлонной, 37, хищник снес забор и пробрался на территорию учреждения.

Из-за инцидента в «Академии биатлона» отменили все занятия, спортсменов эвакуировали. Очевидцы утверждают, что рост медвежонка составлял около метра. В Минприроды Красноярского края изданию объяснили, что медведь попал в объектив камеры видеонаблюдения за территорией спортивного комплекса.

По словам управляющего «Академией биатлона», принято решение на время ограничить доступ людей на территорию, — добавили в министерстве.

Специалисты осматривают территорию спорткомплекса, чтобы установить возможность встречи с животным. Красноярцев просят до устранения угрозы нападения не посещать прилегающую местность.

Ранее житель Красноярского края выгнал гулявшего по селу Ермаковское медведя. Животное пришло в населенный пункт ночью, местный житель на внедорожнике погнался за косолапым, и тот скрылся в лесу.

До этого в американском Массачусетсе черный медведь вытащил из автомобиля попавшего в аварию 31-летнего мужчину и затащил в лес. По предварительным данным, мужчину во время инцидента частично выкинуло из автомобиля, спустя некоторое время его тело обнаружил медведь и поволок в лесополосу.