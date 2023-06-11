Медведь «навел порядок» в избушке инспектора Медведь устроил погром в избушке госинспектора в нацпарке в Якутии

Фото: Национальный парк «Ленские столбы»

В национальном парке «Ленские столбы» в Якутии медведь наведался в избушку старшего госинспектора Степана Герасимова и устроил там погром. Косолапый провел в домике обыск, поломав мебель в поисках еды, сообщили в Telegram-канале нацпарка.

«Наведение своего порядка» в лесных избушках — обычная медвежья повадка. Забираясь в домик через дверь или окно, звери переворачивают там все вверх дном в поисках угощения. Они с легкостью находят запасы продуктов, рассыпают крупы, разливают растительное масло, — пояснили в «Ленских столбах»

Такие дома для временного проживания инспекторов зачастую привлекают лесных обитателей новыми запахами и ароматами еды, чувствуя которые, звери отправляются на разведку.

Последствия медвежьего рейда показали на фото из избушки. Как отметили в якутском нацпарке, хищный гость оставил после себя сломанные столы, лавки и другую мебель.

Ранее в Хабаровском крае медведь разорвал зубами Lexus, сбивший его на трассе. Истекающее кровью животное пыталось выдавить стекло и добраться до своих обидчиков в салоне. Раскурочив кузов иномарки, раненый хищник оставил виновников ДТП и убежал в сторону леса.