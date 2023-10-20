Медведь на красноярском кладбище поднял на свои поиски местную полицию На кладбище в Красноярске ищут заблудившегося медведя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Красноярска ищет медведя, которого заметили на территории местного кладбища, сообщает региональное управление МВД. В районе работают наряды патрульно-постовой службы и сотрудники Госохотнадзора. В администрации города посоветовали жителям пока воздержаться от посещения кладбища, но отменять похоронные процессии не планируется.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от мужчины о том, что он, проезжая мимо Бадалыкского кладбища, увидел медведя. По словам очевидца, зверь забежал на территорию погоста, — говорится в сообщении МВД.

В городской администрации пояснили, что зверя заметили на территории кладбища «Бадалыкское». Камеры наблюдению засняли его прямо на центральной аллее. По виду это подросток. Не исключается, что где-то поблизости может находиться его мама.

Сотрудники Охотнадзора изучат следы животного, чтобы понять, как он проник на территорию кладбища, и дадут дальнейшие рекомендации для администрации погоста, — пояснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что жительница Башкирии сумкой и пакетом отбилась от разъяренного медведя, который пытался на нее напасть. Отмечается, что пострадавшая доставлена в больницу и восстанавливается от травм.