Медведь испугался туристов и забрался на отвесную скалу На острове Итуруп испугавшийся туристов медведь вскарабкался по отвесной скале

Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

На курильском острове Итуруп туристы засняли медведя, который вскарабкался по отвесной скале, сообщает Telegram-канал Kuriltour. На ролике видно, как животное целеустремленно взбирается на вершину каньона Белых скал.

Автор канала успокоил читателей, что для косолапого это естественная среда обитания, а потому он приспособлен на все 100% к таким действиям.

Обратите внимание, где скала в 90 градусов, он начинает делать себе лестницу. Ну очень умный, — написал он.

Отмечается, что медведь повел себя так, потому что мог испугаться туристов. Позже животному удалось спуститься со скалы.

В сентябре Telegram-канал заповедника «Земля леопарда», расположенного в Приморском крае, опубликовал видео, на котором бурый медведь выбрал большое дерево в лесу в качестве чесалки. После почесывания он отправился дальше по своим делам. Канал отмечает, что бурые медведи, несмотря на неуклюжий вид, ловко забираются на деревья и плавают, а также могут развить скорость до 50 км/ч.

Ранее в Сети появилось видео, на котором камчатский медведь станцевал тверк в лесу. Инспекторы по охране леса закрепили на деревьях специальные чесалки в виде пластиковых ковриков. Один из медведей решил воспользоваться ею, чтобы отдохнуть и скинуть с шерсти насекомых.