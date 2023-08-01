Медузы покусали 13 человек в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае 13 человек обратились за медицинской помощью после контактов с медузами, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого Минздрава. В ведомстве подчеркнули, что пациенты жалуются на болевой суставной синдром, а также кашель. В скором времени они будут выписаны из больницы.

На данный момент в больнице находится 13 человек после укуса медуз. Возраст пациентов от 17 до 66 лет. Пациенты поступали в течение трех последних дней, основные симптомы — болевой суставной синдром и кашель. Получают лечение и в течение трех-четырех дней будут выписываться из стационара, — рассказали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие купались в бухтах Муравьиная и Новик, а также на берегу Амурского залива вблизи ж/д станции Санаторная. Медики считают, что для такого жаркого лета число пострадавших является нормальным.

Ранее врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, что во время отдыха на теплых морях важно помнить ряд правил, которые помогут сохранить здоровье, а иногда и жизнь. По его словам, основные опасности, подстерегающие отпускников, — это акулы, ядовитые медузы и разнообразные кишечные инфекции. Он уточнил, что щупальца медуз могут оставлять на теле химические ожоги — жгучие, а иногда и смертельные.