Медузный кисель кошмарит туристов в Анапе Туристы в Анапе жалуются на количество медуз у берега моря

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В Анапе туристы и местные жители вынуждены отказывать себе в том, чтобы купаться в море из-за большого количества медуз в воде у берега, передает портал «Пруфы.ру». Вся эта масса в прибрежной части водоема похожа на кисель. Туристы отмечают, что медузы сильно жалят. Иногда приходится использовать антигистаминные препараты, чтобы снять дискомфортные ощущения после ожога. Другие с иронией требуют отстреливать студенистых животных.

А где надзор, почему не проводят отстрел медуз? Ждут, когда они придут в дома? — с юмором возмутился местный житель.

Ранее биолог Павел Глазков предположил, что ядовитых медуз в Краснодарский край могло пригнать ветром. Эксперт отметил, что массовое нашествие этих организмов не является необычным явлением для региона. По его словам, подобное происходит ежегодно. Как пояснил Глазков, медузы не могут противостоять сильному течению, из-за чего их пригоняет к берегу. По словам Глазкова, эти медузы «жалят, как крапива». Они могут оставить болезненный ожог и даже вызвать аллергическую реакцию. Как уточнил биолог, аллергикам стоит принимать антигистаминные препараты при встрече с этими медузами. По его словам, во время их массового нашествия лучше отказаться от купания.