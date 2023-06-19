Курская полиция и сотрудники УФСБ начали проверку по факту дискредитации вооруженных сил РФ медсестрой из частной клиники, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции. Женщине грозит штраф до 50 тысяч рублей. Информацию о неизвестной правонарушительнице опубликовали СМИ.
Личность автора аудиозаписей установлена в течение часа. Ей оказалась жительница Курска 1980 года рождения. В отношении нее составлен административный материал по статье 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», — говорится в сообщении.