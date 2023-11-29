Глухая медсестра в Ярославле взяла кровь у четверых детей одной иглой В Ярославле от работы отстранили медсестру, которая брала кровь у детей одной иглой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве здравоохранения Ярославской области подтвердили, что в поликлинике Дзержинского района медсестра пользовалась одной иглой при заборе крови у четверых детей, передает РИА Новости. Ранее об этом в социальных сетях сообщила местная жительница. Сотрудница устроилась на работу недавно после окончания медколледжа.

Действительно, данная ситуация подтверждается руководством медицинской организации. Молодой специалист поступила на работу в поликлинику недавно после обучения в медицинском колледже и получения аккредитации <...>. В настоящее время она отстранена от работы с детьми, — сообщили в региональном министерстве.

Как пишет издание «Сорока» со ссылкой на рассказ очевидицы, медсестра, которая проводила забор крови, имеет нарушения слуха. Общаться с ней пришлось письменно.

Я позвала врачей. Они мне сначала не поверили, зашли со мной в кабинет. Врач написал на бумажке вопрос — почему ты колешь всех детей одним пером? На что медсестра написала ответ — они у меня закончились. Тут у всех началась паника, приехала заведующая, позвонили в департамент, — рассказала мать ребенка.

Ранее сообщалось об отравлении более 20 человек в столовой казанской гимназии. Причиной стал золотистый стафилококк у одного из сотрудников столовой. Инфекцию нашли в отварных макаронах и рисе. Сотрудника отстранили от работы для санации.