Медсестра дважды спасла тонувших рыбаков в Новосибирской области

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Медсестра Наталья Тимошенко из города Татарска Новосибирской области дважды за две недели спасла тонувших рыбаков, сообщает «КП-Новосибирск». В конце мая она вытащила из реки Оми 70-летнего тракториста, а в начале июня — пенсионера, упавшего с лодки.

Мы с сыном бегом спустились к воде, и я стала вытаскивать мужчину. Пенсионер боролся с течением, смог немного ближе подплыть к берегу, и я вытянула его за руки. Мужчина сказал спасибо, подарил нам червей. А сын прыгал от восторга, потом говорил мне: «Мам, мы пойдём ещё дедушек спасать?» — рассказала Тимошенко о первом случае.

Во второй раз она была на берегу с мужем и увидела, как из камышей выплыла пустая лодка — рыбак цеплялся за неё по горло в воде. Супруг Натальи отбуксировал лодку к берегу, она же крепко держала тонувшего, потому что втащить его обратно не получилось. У берега им помог очевидец.

Я работаю медсестрой в отделении онкологии. Такое у меня впервые — спасать людей дважды. Сестра смеётся: «Бог троицу любит». Но мне хватит, — сказала женщина.

10-классница Шукрона Гадоева ранее спасла трёхлетнего ребёнка, упавшего в колодец в Новосибирске. Девушка решила никому не рассказывать о своём подвиге, однако на занятиях в военно-патриотическом клубе её увидела мать мальчика. Она подошла к педагогу и поблагодарила его за подготовку девушки.