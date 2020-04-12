Медиков Карелии обеспечат памперсами для работы с заражёнными COVID-19

https://static.news.ru/photo/b12abb6c-7c9d-11ea-a06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о строящемся в Беломорске новом центре для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как признался глава ведомства, на сегодняшний день готовность медучреждения низкая. Это связано с тем, что оно создаётся с нуля, пишет «Губернiя Daily».

По его словам, особенностью медцентра будет то, что его медики, работающие с пациентами, заражёнными COVID-19, должны будут всю смену находиться в специальных костюмах. Для этого власти уже закупили для них памперсы (подгузники).

Это связано не с экономией костюмов, а с необходимостью защиты персонала от инфекции и обеспечения непрерывного наблюдения за больными, потому что процесс переодевания занимает значительный промежуток времени, — сообщил министр.

Кроме того, власти Карелии также приобрели 3400 защитных костюмов, 1000 респираторов, ещё столько же поступят в ближайшее время. Также закупаются бахилы, халаты, нарукавники, защитные экраны, маски и дезинфицирующие средства для помещений.

Как писал NEWS.ru ранее, главы Пермского края, Мурманской области и Карелии вошли в десятку руководителей регионов, которые наиболее эффективно проявили себя в борьбе с распространением коронавируса.