Медики в Хабаровском крае возят канистры с бензином в салоне с пациентами

https://static.news.ru/photo/fa3bff32-909c-11eb-80be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи скорой помощи в посёлке Эльбан в Хабаровском крае вынуждены держать в салоне канистры с бензином на случай экстренной заправки топливом. Это происходит из-за того, что медики не могут заправлять служебные авто на местной АЗС. Об этом журналистам заявила исполняющая обязанности главы поселкового филиала Амурской ЦРБ Галина Дубоделова.

Мы — филиал Амурской ЦРБ, уже несколько лет такое заведено, что заправляются наши машины скорой помощи и поликлиники в городе Амурске. То есть идёт машина попутно туда с больным и загружает там на заправках ещё и канистры с бензином дополнительно. Об этом было неоднократно доложено нашим предыдущим руководителем и механиком посредством докладных на имя главврача Амурской ЦРБ, что это нарушение техники безопасности, — рассказала Дубоделова журналистам РИА Новости.

В посёлок на вызовы выезжает одна скорая помощь, одна машина неотложной помощи, а также две поликлинических машины. Расстояние между Амурском и посёлком Эльбан составляет более 50 километров. Дубоделова пояснила, что машины можно заправлять топливом только в Амурске.

Бывший главный врач Эльбанской больницы Олег Хан рассказал, что такая ситуация длится уже больше двух лет. По его словам, письменных ответов медикам не давалось, а в разговоре произошедшее объяснялось заключением тендера с предприятием «НК-Альянс» в Комсомольске-на-Амуре и в Амурске.

И при существующем договоре не может существовать параллельный договор, внетендерный, так сказать, на автозаправку на АЗС в Эльбане, — объяснил Олег Хан.

Он пояснил, что настаивал на заключении отдельного договора с заправкой в Эльбане. Вопрос также пытались решить в ручном режиме, когда для экстренной заправки на АЗС выделялись наличные средства. Заправленного в городе топлива не хватает, поскольку машины не каждый день отправляются из посёлка в город, поэтому водителям приходится везти канистры с бензином с собой.

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