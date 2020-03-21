https://static.news.ru/photo/f2c0f8a4-6b7f-11ea-a4f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова сообщила о пяти новых случаях коронавируса в республике. На данный момент все пациенты госпитализированы.

В Татарстане подтверждено пять новых случаев коронавируса, все — завозные. Из них четверо — жители Татарстана, пятый — из другого региона Российской Федерации. В данный момент все находятся в республиканской инфекционной больнице под наблюдением врачей, — заявила Галимова.

По её словам, пациенты чувствуют себя хорошо. Их болезнь протекает в лёгкой форме.

NEWS.ru также информировал, что 13-го числа в Татарстане был введён особый режим из-за коронавируса. Он продлится до 15 апреля 2020 года.