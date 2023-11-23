Медики рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА под Белгородом Врач Попов: угрозы жизни пострадавшего при атаке БПЛА в Белгородской области нет

Фото: МО Украины

Пострадавший в результате атаки украинского дрона-камикадзе в селе Козинка Белгородской области находится в состоянии средней степени тяжести, заявил главврач Грайворонской ЦРБ Андрей Попов, сообщили в пресс-службе регионального оперштаба. Он подчеркнул, что жизни мужчины ничего не угрожает.

Мы предоставили ему необходимую медицинскую помощь. Сейчас он проходит лечение в хирургическом отделении нашей больницы. Медицинские специалисты оценивают его состояние как средней степени тяжести. Нет угрозы для его жизни, — отметил врач.

Доктор уточнил, что 40-летний мужчина получил следующие ранения: минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, осколочное касательное ранение голени, а также множественные порезы в области головы.

Ранее при атаке украинского беспилотника пострадали мирные жители белгородского поселка Горьковский. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи, в результате чего двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей.

Также украинские войска накануне атаковали группу российских журналистов в Запорожской области. В результате обстрела тяжелые ранения получил корреспондент «России 24» Борис Максудов. Журналист скончался по дороге в Джанкой.