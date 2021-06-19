Стало известно, кто попадает в больницы после вакцинации

https://static.news.ru/photo/49f9ea1c-d1b5-11eb-ae84-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В больницы после вакцинации от коронавируса попадают те, кто не успел получить второй компонент прививки. Об этом заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, пишет РИА Новости.

Столичные власти отмечают, что случаи заболевания коронавирусом после вакцинации есть, как и после любой другой прививки. Но подавляющее большинство при этом болеют легко или вообще без симптомов.

Лишь единицы попадают после вакцинации в больницы, в основном это те, кто не закончил вакцинацию вторым компонентом, — цитирует агентство сообщение ведомства.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе oтмечаются повторные случаи зарaжения коронавирусом, в том числе после вaкцинации.

Ранее градоначальник сообщил, что людей, ранее прошедших вакцинацию от коронавируса, необходимо прививать повторно, поскольку у них закончились антитела. По его словам, ревакцинация является жизненной необходимостью.