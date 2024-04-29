Медики почти 10 км несли до скорой упавшего в обрыв автомобилиста из Сочи Автомобиль упал в обрыв после столкновения с опорой в Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП с участием автомобиля УАЗ произошло на проселочной дороге в Сочи, сообщила городская служба спасения. Легковушка столкнулась с опорой, после чего перевернулась в обрыв. Водитель не получил серьезных повреждений, однако ему понадобилась помощь медиков. Им пришлось нести мужчину до машины скорой на протяжении восьми километров.

В результате происшествия автомобиль потерял управление, столкнулся с опорой, после чего упал в обрыв. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля УАЗ-Хантер без серьезных повреждений был доставлен в карету скорой помощи, путем использования носилок, на расстояние восьми километров от места происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что наезд автомобиля Toyota Camry на троих подростков произошел на трассе между населенными пунктами Верхний Такермен и Подгорный Такермен в Республике Татарстан. Исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин уточнил, что за рулем иномарки находилась женщина 1987 года. В результате аварии несовершеннолетние погибли до приезда скорой помощи. По факту смертельной аварии проводится проверка, прокуратура республики устанавливает все причины произошедшего.