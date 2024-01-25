Медики на снегоходе спасли тяжелобольного пациента в снежную бурю Врачи на снегоходе спасли пациента с инсультом вопреки метели на Сахалине

Фото: t.me/minzdrav_sakh

Врачам скорой помощи на Сахалине пришлось добираться к жителю садово-некоммерческого товарищества в сопровождении снегохода, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Медики сквозь снежную бурю спешили помочь мужчине, которого парализовал инсульт.

Несмотря на помощь снегохода, проехать к пациенту не получилось, так как автомобиль увяз в снегу. Тогда на помощь врачам прибыли сотрудники МЧС на снегоболотоходе.

Совместными усилиями фельдшер скорой помощи и спасатели погрузили парализованного мужчину в высокопроходимый автомобиль, — уточнили в Минздраве.

Пациента максимально быстро госпитализировали и сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас мужчина продолжает лечение в больнице.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации по причине неблагоприятной погодной обстановки. Он призвал руководителей всех предприятий и организаций перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальные службы — обеспечить оперативную уборку основных дорог. В 11 районах Сахалина из-за циклона также объявлена сильная лавинная опасность.

В Сети появились видеокадры сильной метели, разбушевавшейся в Южно-Сахалинске. По словам журналистки Светланы Негматуллиной, сугробы в городе достигают человеческого роста.