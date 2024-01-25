Медики на Сахалине третьи сутки не могут уйти с работы из-за сугробов Baza: сахалинские медики оказались заперты на работе из-за сугробов

Фото: https://vk.com/yuzhnosakhalinsk_official

Медики на Сахалине дежурят третьи сутки кряду, они не могут уйти с работы из-за огромных сугробов, передает Telegram-канал Baza. По его данным, руководство больниц выделило врачам отдельные палаты для сна и организовало питание.

Я третьи сутки на смене, потому что не могут сменить, а если и сменят, то не смогу уехать домой, так как трасса перекрыта. Да мне и не привыкать, много раз попадали в метели и оставались на сменах — мы же медики. Мы, сахалинцы, закаленные, мы все преодолеем, — рассказала местная жительница.

Как пишет канал, больше всего повезло тем, кто может дойти домой пешком. Специалисты, проживающие в частных секторах, оказались отрезаны от города. В то же время в Южно-Сахалинске не работает общественный транспорт и закрыт аэропорт, школы перешли на онлайн-занятия, а местные жители начали замораживать продукты, положив их в сугроб через окно.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации по причине неблагоприятной погодной обстановки. Он призвал руководителей всех предприятий и организаций перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальные службы — обеспечить оперативную уборку основных дорог. В 11 районах Сахалина из-за циклона также объявлена сильная лавинная опасность.