Медикам из Улан-Удэ пришлось через суд получать разрешение на операцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ врачам детской клинической больницы Республики Бурятия пришлось через суд добиваться разрешения на проведение операции ребенку. Девятилетний мальчик был госпитализирован с острыми болями в животе и повышенной температурой. Дежурный хирург поставил диагноз — острый аппендицит, сообщает «МК в Бурятии».

Как уточняет издание, вместе с мальчиком в больницу поехала его мать. Когда врачи поставили диагноз, родители ребенка отказались подписывать информированное добровольное согласие на проведение операции и наркоз, сославшись на возможную аллергическую реакцию. Медики попытались убедить мать и отца, что вмешательство будет проводиться малотравматичным лапароскопическим методом, но это не помогло. Тогда врачи были вынуждены обратиться с иском в суд и потребовать непрепятствование медицинскому вмешательству.

Иск был удовлетворен. Ребенку провели операцию, аллергической реакции на наркоз не последовало. Мальчик находится в отделении детской хирургии в удовлетворительном состоянии.

Группа врачей Всеиндийского института медицинских наук ранее спасла жизнь двухлетней девочке, у которой остановилось сердце во время полета на борту авиакомпании Vistara. Специалисты оказались в самолете по счастливой случайности. Они реанимировали ребенка на протяжении 45 минут.