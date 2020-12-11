Медбрат из «красной зоны» публикует в TikTok ролики о работе

https://static.news.ru/photo/fec029ae-3bae-11eb-9d9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из госпиталей Челябинска, медбрат, работающий в «красной зоне» завёл канал в TikTok. Он публикует позитивные ролики о своих трудовых буднях.

На канал 23-летнего медбрата Амира Даутова, подписалось уже более 40 тысяч человек. Людям нравится наблюдать за его работой в госпитале.

По его словам, коллеги доброжелательно реагируют на его увлечение и всячески поддерживают. Более того, они принимают участие в съёмках.

Мне очень приятно, что кто-то вообще смотрит, тем более из моих родных, знакомых, — цитирует Даутова Life.ru.

Сам он утверждает, что создавать ролики его подтолкнуло увлечение монтажом. Кроме того, молодой человек играет в футбол и ведёт здоровый образ жизни.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с коронавирусными пациентами, будут получать доплату в 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал — 50 тысяч рублей, младший — 25 тысяч рублей. Доплаты должны были получить и сотрудники скорой помощи: врачи — по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсёстры и водители — по 25 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ выделит свыше 8,6 млрд рублей из резервного фонда кабмина на выплаты врачам за работу с коронавирусом. Кроме этого, будет выделено почти 16,1 млрд рублей на выплаты за выполнение «особо важных работ» с COVID-19. В правительстве уточнили, что получателем резервных средств станет Минздрав, а стимулирующие выплаты будут производиться врачам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Эти доплаты коснутся медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, а также лицам из групп риска.