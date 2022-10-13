«Мечутся, как мыши по амбару»: военкор ВГТРК об обстановке в Донбассе Военкор ВГТРК рассказал о переходе инициативы в Донбассе к союзным войскам

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военкор ВГТРК Александр Сладков сообщил об изменившейся обстановке в Донбассе в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». По его словам, российские военные создали устойчивую систему обороны на всех направлениях и теперь обладают инициативой.

Украинцы мечутся, как мыши по амбару, — заявил он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все попытки контратак украинских военных в регионе подавляются. По его словам, Киев бросает своих солдат в бойню и ВС РФ вынуждены отвечать на угрозы. В результате силы ВСУ «просто теряют людей».

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также сообщил, что попытки украинских войск минувшей ночью прорвать оборону в регионе были успешно отбиты. Удары по Антоновскому мосту отражены системами ПВО.

Стремоусов назвал жителей Украины заложниками ситуации и призвал создавать очаги сопротивления, чтобы остановить самоуничтожение в угоду коллективному Западу.