Мечтам Киева о новом наступлении предрекли крах: новости СВО на утро 19 мая

Фото: МО РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru назвал три главных условия масштабного контрнаступления Украины. По его словам, ВСУ не смогут начать наступление ближайшие полгода.

Матвийчук добавил, что для начала масштабного контрнаступления ВСУ должны соблюсти три условия.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 18 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Храм вспыхнул после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

В результате атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область загорелся храм Сергея Радонежского, возведенный в 1846 году, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, вспыхнула кровля, тушением занимаются пожарные расчеты.

Кроме того, два мирных жителя получили осколочные ранения в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на село Петровка. Гладков уточнил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Российские Су-25 накрыли ракетным ударом замаскированные позиции ВСУ

Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атака проводилась по заданным координатам.

После успешного выполнения боевой задачи экипажи совершили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета. В итоге была уничтожена специальная техника и живая сила противника, констатировали в Минобороны.

ПВО отразила атаку беспилотников на Краснодарский край

Средства противовоздушной обороны подавили не менее 10 украинских беспилотников над Славянским и Кущевским районами, сообщила пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю. По данным ведомства, пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В Кущевском районе после падения дрона началось локальное возгорание, которое не дошло до населенных пунктов, уточнили в оперштабе. В Славянске-на-Кубани беспилотник рухнул на территории НПЗ, однако разрушений или пожаров не вызвал, следует из заявления пресс-службы.

Фото: МО РФ

В США назвали причину провала ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы Украины оказались не готовы противостоять наступлению ВС РФ на Харьковском направлении из-за нехватки ресурсов, пишет газета The New York Times. Аналитики отметили, что оборонительные укрепления оказались «недостаточными или были небрежно возведены», кроме того, командование не развернуло на данном участке фронта новые силы из резерва, а перебросило туда силы с других участков.

В итоге армия РФ, обладающая силой и скоростью, легко преодолела «скудные оборонительные укрепления» Украины, в то время как «истощенная украинская противовоздушная оборона» не могла противостоять действиям российской авиации, добавили авторы материала. Некоторые солдаты ВСУ покидали свои позиции, будучи «застигнуты совершенно врасплох», указывает издание.

ВСУ попытались атаковать Севастополь

Российская противовоздушная оборона завершила отражение атаки на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он напомнил местным жителям об опасности приближения к боеприпасам.

Украинский летчик-ас проиграл в смертельном бою с истребителем ВКС России

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что в зоне проведения СВО был ликвидирован один из лучших летчиков ВСУ Денис Василюк. По словам журналиста, Су-27 украинского бойца потерпел поражение в воздушном бою с истребителем ВКС России. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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