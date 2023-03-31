Мебельная фирма обманула клиентов на миллион рублей в Рязани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Рязани фирма по продаже кухонных гарнитуров обманула покупателей на сумму более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области. 24 клиента пожаловались в полицию и сообщили, что компания не предоставила им мебель после оплаты заказа, сообщает «МК в Рязани».

В отношении нескольких сотрудников фирмы возбуждены уголовные дела, по которым им грозит до 10 лет лишения свободы. Издание уточнило, что офис компании находится на улице Татарской в Рязани.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули бывшего замглавы Минобороны России Николая Михайлова и вынудили его перевести на их счет 1,9 млн рублей. Экс-замминистра испугался того, что его деньги могут быть украдены. Он согласился на предложение аферистов перевести деньги на резервный счет, после чего предоставил им его данные. Полиция ищет мошенников.

До этого сообщалось, что российский аферист из Tinder изображал из себя бизнесмена и путем манипуляций убеждал девушек брать кредиты на суммы от 200 тысяч до 1 млн рублей, после чего исчезал с деньгами. Только в родном Иркутске на 32-летнего сердцееда подано более 12 заявлений в полицию, но чаще он искал жертв из Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи. Россиянки, попавшиеся на удочку, решили объединиться, чтобы отомстить ловеласу. Москвичка Елизавета рассказала, что жулику удалось уговорить ее взять кредит примерно за месяц.