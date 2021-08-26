МЧС заявило о ликвидации разлива дизеля под Норильском

Разлив дизельного топлива под Норильском был ликвидирован. Об этом сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, передаёт ТАСС.

Чуприян сказал , что, по его мнению, с разливом справились, но это должны подтвердить учёные.

Он добавил, что сотрудники МЧС собирали заражённый грунт и устанавливали боковые заграждения на водоёмах.

Два раза я туда летал с вертолётом, и два раза мне приходилось пить эту воду из озера, как видите, я перед вами, — заявил Чуприян.

Авария произошла в конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании — дочерней структуре «Норникеля». Из-за проседания опор хранилища разгерметизировался резервуар и вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. «Норникель» оплатил штраф в 146 млрд рублей за ущерб окружающей среде.

Стало известно, что под Норильском в Красноярском крае сошли с железнодорожных путей 10 вагонов. В результате опрокинулась и загорелась цистерна с дизельным топливом.